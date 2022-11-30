Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen "Balık Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum Projesi" düzenlendi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Ortaklar Mahallesi Murat İrem Delgen Ortaokulu'nda okuyan 700 öğrenciye balık ekmek ve helva ikramı yapıldı.

Okul bahçesindeki etkinliğe Kaymakam Turgay Gülenç, İlçe Belediye Başkanı Fuat Öndeş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlknur Kavas ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Akgün de katıldı.