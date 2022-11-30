Erzincan'da Ulalar Mahallesi Özgürlük Caddesi'ndeki Salih Kızılyatak'a iki katlı evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın büyüdü.

Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu sağlık, polis ve itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın, çatıda hasara neden oldu.