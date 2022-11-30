Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 15:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da çıkan çatı yangını söndürüldü
[Fotoğraf: İHA Arşiv]
Erzincan'da bir binanın çatısında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın hasara yol açtı.
Erzincan'da Ulalar Mahallesi Özgürlük Caddesi'ndeki Salih Kızılyatak'a iki katlı evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın büyüdü.
Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu sağlık, polis ve itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın, çatıda hasara neden oldu.
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