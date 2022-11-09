Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen Azerbaycanlı öğrenciler, Azerbaycan bayraklarıyla şarkı, türkü ve oyunlar eşliğinde Karabağ Zaferini kutladı.

Öğrenciler, "Karabağ Azerbaycan'dır", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "İki devlet bir millet" sloganları atarak zafer coşkusunu yaşadı.

Kutlamaya katılan öğrencilerden Yunus Salmanov, Karabağ'ın işgalden kurtuluşunu kutladıklarını söyledi.

Sevinçli olduklarını belirten Salmanov, "30 yıldır Ermeni işgali altında olan Dağlık Karabağ’ımızı 2 yıl önce kurtardık. Biz de bugün burada onun kutlamasını yapıyoruz. Yozgat'ta okuyoruz, hepimiz öğrenciyiz, hepimiz sevinçliyiz. Bugün bizim zafer günümüzdür. Azerbaycan'da da Türkiye'de de bu bayramı kutluyoruz." dedi.

Azerbaycanlı Gafarlı Davut ise "1992 yılında Karabağ'ımızı kaybetmiştik. 2020 yılında yiğit askerlerimiz tarafından Karabağ'ımızı geri aldık. O toprak uğruna kaybettiğimiz tüm şehitlerimize Rabb'imden rahmet diliyorum. Zafer günümüzü kutlamak için Azerbaycanlı ve bazı Türk arkadaşlarımızla burada toplandık. Zaferi kutluyoruz." ifadelerini kullandı.