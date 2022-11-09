Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te 600 litre etil alkol ele geçirildi
Bilecik'te İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, etil alkol kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Kentte sahte içki üreten ve ticareti kaçakçılığı yapıldığı ihbarı alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli İ.K'nin kullandığı araçta arama yaptı.
Aramada 600 litre etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Bilecik Kaçak İçki
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