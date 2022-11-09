Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 04:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
İzmir'in Çiğli ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanan ve üzerinde uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı.
Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uygulama sırasında bir araca "dur" ihtarında bulundu.
Uygulamadan kaçan sürücü İ.B'nin kullandığı araç, ekiplerin ısrarlı kovalamacası sonucu durduruldu.
Şüphelinin üst aramasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: İzmir Uyuşturucu
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