Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 02:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da otomobil tıra çarptı: 3 yaralı
[Fotograf: İHA]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Menderes Saltık'ın kullandığı otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Erbiller Sanayi Sitesi yakınında Sertan Sevinç idaresindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde sıkışan sürücü Saltık ile yanında bulunan Harun Çetin ve Tugay Dinçtürk itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Turgutlu'daki hastanelere kaldırıldı.
Bu arada yaralılardan Saltık'ın ülke genelinde katıldığı çeşitli yağlı güreş müsabakalarında başpehlivanlık unvanı kazandığı öğrenildi.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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