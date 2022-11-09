Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 01:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kimliği öğrenilemeyen şüphelilerce düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Umur A'ya Demetevler Mahallesi'ndeki evinin önünde hafif ticari aracından indiği esnada, kimliği öğrenilemeyen zanlılarca silahlı saldırı düzenlendi.
Motosikletli olduğu öğrenilen şüphelilerin silahlı saldırısı sonucu Umur A. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan şahıs, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Emniyet ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
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