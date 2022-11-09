Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmelilere kadro konusunda kamu kuruluşlarıyla görüşmelerin devam ettiğini, görüşülen bir iki konu daha olduğunu söyledi.

Bazı kamu kuruluşlarının taleplerinin olduğunu kaydeden Bilgin, "Onları ele alıp, onların durumunu inceliyoruz. Sözleşmeliler kapsamında biliyorsunuz 500 bin civarında kişi yer almaktadır" dedi.

Bilgin, taşeron konusunda ise "Şu anda üzerinde yoğunlaştığımız konu sözleşmeli çalışanlar konusudur. Sözleşmelilerle ilgili talepleri değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu aralık ayında toplayacağım"

Asgari ücret konusuna da değinen Bilgin, "Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız" diye konuştu.

Bilgin, asgari ücret için işverene ek destek konusunun da komisyonda konuşulacak konular olduğunu belirtti.