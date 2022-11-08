Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1024 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel yüzde 0,8 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 995,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 998 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.640 lira, Cumhuriyet altını da 6.640 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 1.713 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de bugün gerçekleştirilecek Kongre ara seçimleri ve perşembe günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın aralıkta yüzde 52 ihtimalle 50, yüzde 48 ihtimalle 75 baz puan faiz artırımına gideceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde açıklanacak perakende satışların öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 doların destek, 1.680 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 1024 lira 30 kuruşken satışı ise 1024 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.639 lira satış fiyatı 1.675 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 8 Kasım güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.713,31 dolar

Satış: 1.713,70 dolar

Gram

Alış: 1024,30 lira

Satış: 1024,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.639,57 lira

Satış: 1.675,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 6.556,00 lira

Satış: 6.680,00 lira