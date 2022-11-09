Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te seyir halindeki otomobil yandı
[Fotograf: AA]
Karabük'te seyir halindeyken alev alan araçta maddi hasar meydana geldi.
Ergenekon Caddesi'nde Ahmet Y. idaresindeki 78 BH 238 plakalı otomobilden hareket halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükseldi.
Sürücünün indiği araç, alev alarak yanmaya başladı. Çevredekilerin ilk müdahaleyi yaptığı otomobildeki yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın sonucu otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Etiketler: Karabük
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