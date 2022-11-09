Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri sahte/kaçak alkollü içki imalatının veya satışının deşifre edilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

Antakya'da bulunan dört ikamette yapılan aramada 1 ton 672 kilogram el yapımı içki ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.D., A.Y., A.A., R.M., ve R.N. hakkında adli işlem yapıldı.