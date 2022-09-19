Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, geleceğin teminatı çocukların en iyi şekilde yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Çocukların yarınları güzel geçirmeleri için herkesin üzerine düşen görevi yapmak zorunda olduğunu aktaran Polat, "Yavrularımızın kalplerine, gönüllerine dokunabilirsek yarınlarda onların sayesinde bambaşka olacağız. Anne babalar olarak çocuklarımıza sahip çıkacağız. Sokaklarda emniyetimiz ve jandarmamız sahip çıkacak. Topyekun yavrularımıza sahip çıkacağız. Diyanet İşleri Başkanlığımızın en güzel projelerinden biri olan 4-6 yaş kurslarımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İl Müftüsü Ali Gülden de il genelinde 1400’e yakın 4-6 yaş grubu öğrencinin kurslara kayıt yaptırdığını vurguladı.

Öğrencilerin gösterisinden sonra Vali Polat ve il protokolü, Naciye Afet Şahin 4-6 yaş Kuran Kursu’na kayıt yaptıran öğrencileri ziyaret etti.