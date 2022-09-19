Tunceli'nin Pülümür ilçesinde boz ayılar, açlıklarını gidermek için ilçe merkezinde bulunan mezbahaneyi mesken tuttu.

Ayılar, yine mezbahanenin konteynerinden hayvan sakatatları yedi. Uzun süre karınlarını doyurmakla uğraşan ayılar, daha sonra ilçe merkezinden ormanlık alana giderek gözden kayboldu.