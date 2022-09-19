Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 19:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aç kalan ayılar mezbahaneyi mesken tuttu
[Fotograf: İHA]
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde aç kalan ve mezbahaneye inerek çöpten yiyecek arayan ayılar görüntülendi.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde boz ayılar, açlıklarını gidermek için ilçe merkezinde bulunan mezbahaneyi mesken tuttu.
Ayılar, yine mezbahanenin konteynerinden hayvan sakatatları yedi. Uzun süre karınlarını doyurmakla uğraşan ayılar, daha sonra ilçe merkezinden ormanlık alana giderek gözden kayboldu.
Etiketler: Tunceli
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