Dernek Başkanı Baş, Gaziler Günü'nün, devletin bekası uğruna canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı bir gün olduğunu söyledi.

Ülkenin dün olduğu gibi bugün de dış destekli terör örgütlerince hedef alındığını anlatan Baş, "Bugüne kadar sergilenen her türlü hainlik, Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatansever ve kahraman askerleri ile kahraman polis, güvenlik korucusu ve vatandaşlarımız tarafından önlenmiş ve hüsrana uğratılmıştır" dedi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, İl Jandarma Komutan Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, daire müdürleri, askeri erkan ile gaziler katıldı.