Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 18:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da Gaziler Günü kutlandı
[Fotograf: AA]
Karaman'da ise Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende Vali Tuncay Akkoyun, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Behiç Baş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Dernek Başkanı Baş, Gaziler Günü'nün, devletin bekası uğruna canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı bir gün olduğunu söyledi.
Ülkenin dün olduğu gibi bugün de dış destekli terör örgütlerince hedef alındığını anlatan Baş, "Bugüne kadar sergilenen her türlü hainlik, Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatansever ve kahraman askerleri ile kahraman polis, güvenlik korucusu ve vatandaşlarımız tarafından önlenmiş ve hüsrana uğratılmıştır" dedi.
Törene Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, İl Jandarma Komutan Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, daire müdürleri, askeri erkan ile gaziler katıldı.
Etiketler: Karaman
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