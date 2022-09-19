Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 18:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Midyat'ta zabıta ekiplerinden okul giysileri denetimi
[Fotograf: AA]
Mardin'in Midyat ilçesinde zabıta ekiplerince okul giysileri ve kırtasiye malzemeleriyle ilgili fiyat denetimi yapıldı.
Belediye Başkanı Veysi Şahin'in talimatıyla zabıta ekiplerince vatandaşların okul alışverişlerini güvenle yapması amacıyla başlatılan denetimler sürüyor.
Denetimlerde kırtasiye ürünleri, okul kıyafetleri, çocuk ayakkabıları, okul çantaları gibi ürünlerin fiyatları kontrol edildi.
Denetimlerin her alanda süreceği öğrenildi.
Etiketler: Denetim
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