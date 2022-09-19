Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Kommagene Uygarlığının beş büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kenti başta olmak üzere farklı yerlerde satranç sporunu yapanları tebrik etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Bugün böyle önemli bir mekanda Satranç İl Temsilciliğimizle ile beraber düzenlediğimiz organizasyonu gençlerimiz tarihimiz ile iç içe yaşasınlar istedik. Spor kültürünü tarihi bir mekanda kültürel mirasımızla birleştirerek aynı zamanda kentimizin turizm değerlerinin de tanıtımına katkı sağlıyoruz. Hem spor yapıp hem de tarihimizi ve kültürümüzü yakından tanıyan sporcularımızla keyifli bir gün geçirdik" dedi