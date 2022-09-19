Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te metruk binaların yıkımı yapıldı
[Fotograf: AA]
Siirt'in Algül Mahallesi'nde metruk binaların yıkımı gerçekleştirildi.
İmar Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binalara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Yapı Kontrol Müdürlüğü denetiminde, alınan güvenlik önlemlerinin ardından binaların yıkımını gerçekleştirdi.
Son 1 yılda 75 metruk binanın yıkımının gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, tehlike arz eden tüm metruk binaların gerekli yasal işlemlerin ardından yıkımının yapılacağı kaydedildi.
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