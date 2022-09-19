Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 18:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
[Fotograf: AA]
Kırşehir'de boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından tabanca ile vurularak öldürülen kadın defnedildi.
Hatice T'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Çiçekdağı ilçesine getirildi.
Merkez Fatih Camii'nde kılınan namazın ardından Hatice T'nin cenazesi, Osman Şevki Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Çiftin 4 ay önce Çiçekdağı ilçesinde gerçekleştirilen düğünle evlendikleri öğrenildi.
Hatice T, dün Kervansaray Mahallesi'nde yaşadığı evde boşanma aşamasında olduğu eşi Mustafa T. tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü. Mustafa T, olaydan sonra bir benzinlikte aracının içinde intihar girişiminde bulunmuş, kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.
Etiketler: Kırşehir Kadına Şiddet
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