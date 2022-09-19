Hatice T'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Çiçekdağı ilçesine getirildi.

Merkez Fatih Camii'nde kılınan namazın ardından Hatice T'nin cenazesi, Osman Şevki Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çiftin 4 ay önce Çiçekdağı ilçesinde gerçekleştirilen düğünle evlendikleri öğrenildi.

Hatice T, dün Kervansaray Mahallesi'nde yaşadığı evde boşanma aşamasında olduğu eşi Mustafa T. tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü. Mustafa T, olaydan sonra bir benzinlikte aracının içinde intihar girişiminde bulunmuş, kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.