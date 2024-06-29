Yozgatlı çiftçi, anneleri ölen 4 kirpi yavrusuna bebek gibi bakıyor

Deredoğan köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan 39 yaşındaki Tanış, evinin bahçesindeki ot yığını altında kirpi ve 4 yavrusunun yaşadığını fark etti.

Bir hafta önce anne kirpinin yol kenarında öldüğünü gören Tanış, 15-20 günlük kirpi yavrularının bakımlarını üstlendi.

Kirpinin nasıl besleneceği konusunda veteriner hekimlere danışan ve internetten araştırma yaparak fikir edinen Tanış, yavru kirpileri poşet yardımıyla sütle beslemede zorlanınca eczaneden şırınga aldı.

"Günde 3 öğün besliyoruz"

Tanış, kirpi yavrusu beslemenin zor olduğunu söyledi.

Yavruları, açlıktan ölmemeleri için sütle beslediklerini ifade eden Tanış, "Yavruları daha kolay beslemek için Sarıkaya ilçesinde eczaneye, veteriner hekime giderek biberon istedim. Kirpiyi besleyecek biberon olmadığını söylediler. Yavruları, aldığım şırınga yardımıyla sütle besliyoruz. Ara öğün olarak da yumurta pişirip veriyoruz. Günde 3 öğün besliyoruz." dedi.

Beslerken kirpinin dikenlerinin ellerine batması nedeniyle eldiven kullandıklarını anlatan Tanış, şöyle konuştu:

"Dikenleri elimize batsa da besliyoruz. Onları seviyoruz, beslemek hoşumuza gidiyor. Çocuklar yardım ediyor, ben olmadığımda eşim besliyor. Ailece hayvanların bakımını üstleniyoruz. Nasıl bir çocuğun bakıma ve beslenmeye ihtiyacı varsa bunlar da aynı şekilde beslenmek istiyor. Biz de besliyoruz, suyunu veriyoruz, bahçeye bırakıyoruz, akşam da kartona koyup üzerini örtüyoruz. Bunları büyütüp doğaya salacağız."





Çiftçinin 10 yaşındaki kızı Fatma Zehra Tanış da kirpileri beslerken babasına yardım ettiğini, süt ve yumurta getirdiğini söyledi.

Yavruları severken ellerine dikenlerinin battığını belirten Tanış, onları eldivenle sevmeye çalıştıklarını dile getirdi.

İstanbul'dan dayısını ziyarete gelen Beytullah Başer ise ilk kez bir kirpi gördüğünü ve çok şaşırdığını ifade etti.

Dayısının kirpileri nasıl beslediğine baktığını anlatan Başer, "Kirpiyi alırken diekenleri batıyor ama zamanla alışıyor kirpi. 'Kirpi, yavrusuna pamuğum." dermiş ama hiç pamuğa benzemiyor. Dikenleri battığı zaman elimizi çok acıtıyor." dedi.