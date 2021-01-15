İl Özel İdare Makina Parkı'nı ziyaret eden Polat, Genel Sekreter Nafiz Yılmaz'dan bilgi aldı.

Yılmaz, İl Özel İdare bünyesinde ilçelerle birlikte karla mücadele için 175 personel ve 98 iş makinesi görevlerinin başında olduğunu belirtti.

Vali Polat, kar yağışının sevindirdiğini ve ekiplerin kışa hazır olduğunu ifade ederek, "Yeter ki kar yağsın, biz ekiplerimizle 7/24 vatandaşımızın hizmetindeyiz." dedi.