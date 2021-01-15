Belediye ekipleri, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından birçok bölgede tuzlama ve kar temizleme çalışması yürüttü. Belediye, sokak hayvanları için de harekete geçti.

Ekipler, soğuk hava kar nedeniyle yiyecek bulmada sıkıntı yaşayan sokak hayvanları için mama bıraktı.