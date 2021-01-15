Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
[Fotoğraf: AA]
Uşak Belediyesi, sokak hayvanları için kentin birçok noktasına mama bıraktı.
Belediye ekipleri, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından birçok bölgede tuzlama ve kar temizleme çalışması yürüttü. Belediye, sokak hayvanları için de harekete geçti.
Ekipler, soğuk hava kar nedeniyle yiyecek bulmada sıkıntı yaşayan sokak hayvanları için mama bıraktı.
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