Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 16:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Turgutlu'da yaşlı adam evinde ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 73 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Manisa'da alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Şükrü Özer'den haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İtfaiye yardımıyla eve giren sağlık ekipleri, hareketsiz haldeki yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Özer'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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