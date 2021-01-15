Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, alınan bilgiye göre, Bolu'dan Göynük istikametine seyreden Ömer A. yönetimindeki 67 DL 287 plakalı otomobil ile karşı istikamette giden Vedat S. idaresindeki 14 AAL 018 plakalı otomobil 100. Yıl Köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada, Vedat S. ile aynı araçta bulunan Fatma S. yaralandı.

Araç içinde sıkışan Fatma S, olay yerine gelen sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.