Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 08:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yoldan çıkan otomobil zeytin bahçesine girdi
[Fotoğraf: İHA]
Zeytin ağaçlarına çarparak duran aracın sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi hafif yaralandı.
Balıkesir’in Havran ilçesinde yoldan çıkan otomobilin zeytin bahçesine girdiği kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Havran-Balıkesir karayolu Köylüce Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mustafa D. idaresindeki 10 FP 915 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zeytinliğe girdi. Zeytin ağaçlarına çarparak duran aracın sürücüsü ve yanında bulunan Erdal B. hafif yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Etiketler: Trafik Kazası Balıkesir
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