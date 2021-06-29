Olay Ankara’nın Sincan ilçesi Destek Sokak ile Plevne Sokak kesişiminde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 C 62490 plakalı servis otobüsü Destek Sokak ile Plevne Sokak kesişiminde yer alan kaldırımın yanındaki boş alana park etmek için geri manevra yaptı.

O esnada sürücünün fark etmediği Hasan Uçar (90) otobüsün altında kaldı. Durumu fark eden sürücü otobüsü durdurarak sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Uçar’ı otobüsün altından çıkarttı.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Uçar’ın hayatını kaybettiğini belirlerken cenazesi morga kaldırıldı.

Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.