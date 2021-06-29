Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 07:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Elazığ'daki depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını bildirdi
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Elazığ'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını belirtti.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 06.41'de Elazığ'ın Maden ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatarak şunları kaydetti:
"An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmadı. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Geçmiş olsun."
Etiketler: Deprem Son Dakika
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