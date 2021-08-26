2021 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan kayıtların 1 Eylül’den itibaren yapılacağı duyuruldu. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos’ta başlayacak.

Geçtiğimiz yıl 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılan YKS tercihlerinin sonuçları 26 Ağustos’ta erişime açılmıştı.

Üniversite yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.