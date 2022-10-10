Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 21:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yıldırım isabet eden çoban yaralandı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yıldırım isabet eden çoban yaralandı.
İlçeye bağlı Paşadüzü köyü mevkisinde sürüsünü otlatan Feti Orhan'a yıldırım isabet etti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çoban, ambulansla kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Orhan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Tunceli
Son Haberler
- 21:43
- 21:30
- 21:24
- 21:39
- 21:00
Sıradaki Haber
Bayburt'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz