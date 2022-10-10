Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 21:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyurken üzerine aldığı elektrikli battaniye yanan genç öldü
[Fotograf: AA]
Gümüşhane'de uyurken kullandığı elektrikli battaniyesi yanan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
İnönü Mahallesi'nde oturan Alperen Meydan, odada uyurken üzerindeki elektrikli battaniyeden kaynaklanan yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Vücudunda ağır yanıklar oluşan Meydan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne, ardından da Trabzon'daki bir hastaneye sevk edildi.
Tedavi altına alınan Meydan kurtarılamadı, cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Etiketler: Yangın
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