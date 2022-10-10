İlçede hasadına başlanan, ince kabuğu ve aromasıyla öne çıkan Şebin cevizi, yoğun talep görüyor. Cevizin büyük kısmı ilçedeki tesislerde pestil ve kömede kullanılarak katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülüyor.

Çiftçilerin önemli gelir kaynakları arasında yer alan Şebin cevizi, rekolte az olsa da fiyatıyla üreticiyi memnun ediyor.

Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan, hasadın ilçede yaklaşık 10 gün önce başladığını, ekim sonuna kadar rakım yüksekliğine göre devam edeceğini söyledi.

Geçmiş yıllarda ortalama 500-600 ton rekolte gerçekleştiğini vurgulayan Arslan, bu sene ilkbaharda yaşanan don nedeniyle 200-250 ton civarında rekolte beklediklerini anlattı.

Talep her gün artıyor

Toplanan cevizin kurutulduktan sonra piyasaya sürüleceğini aktaran Arslan, şöyle konuştu:

"Fiyatlar arz talep meselesi, bu yıl rekolte düşük olduğu için Şebin cevizinin 75 ile 100 lira arasında kabuklu, 150 ile 200 lira arasında iç ceviz olarak piyasada satılacağını tahmin ediyoruz. Şebin cevizinin hiçbir zaman pazar sıkıntısı olmadı, bundan sonra da olmayacak, talep her gün artıyor. Şebin cevizini alıp da başka bir bölgeye dikseniz aynı aromayı bulamazsınız."