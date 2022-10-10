Türkiye'de yeşil mercimek üretiminde birinci, nohutta ikinci, şeker pancarı ve buğday üretiminde ilk 10'da yer alan Yozgat'ta ilkbaharda düşen yağış sayesinde üretici tarımsal üretimde verimli bir sezon geçiriyor.

Yozgat Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, Yozgat'ın önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Üreticilerin şeker pancarı hasadına başladığını anlatan Özkaya, "Yaklaşık 110 bin dekara pancar ekildi. 650 bin ton rekolte beklentimiz var. Geçen yıla göre bereketli bir sezon geçirdik. Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her zaman üreticilerimizin yanındayız, ekiplerimizle arazideyiz. Yozgat üretmeye devam edecek" dedi.

Özlüce köyündeki çiftçilerden Süleyman Çatalyürek, 55 dekarda şeker pancarı ürettiğini belirterek, rekoltenin geçen yıldan daha iyi olduğunu söyledi.

Çatalyürek, "Bu yıl verim iyi, rekoltemiz dekara yaklaşık 7 ton civarında" dedi.