İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, öğrencilerin geçmişle gelecek arasında bağlantı kurmalarına katkı sağlamak ve eskiye yönelik görsel hafıza oluşturmak amacıyla okulun bir bölümünde müze oluşturuldu.

Bu kapsamda Okul Müdürü Mehmet Vural ve öğretmenlerden oluşan ekip, kent merkezi ve ilçelerden kayıt defterleri, önceki dönemlerde görev yapan öğretmenlerin fotoğrafları, daktilo, ses kayıt cihazı, kömürlü ütü, megafon, önlük ve çeşitli eğitim materyallerini topladı.

Bir aylık çalışmanın ardından 100'den fazla eşya ve belgenin yerleştirildiği müze, öğrencilerin ve kent sakinlerinin ziyaretine açıldı.

Vural, Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan ekip tarafından eğitim alanındaki malzeme ve belgelerin il merkezi, Malazgirt, Bulanık, Varto ve Hasköy ilçelerinden toplanarak müzede bir araya getirildiğini söyledi.

"Öğrenciler ve öğretmenler ilgi gösteriyor"

Gençlerin geçmişle gelecek arasında bağ kurmalarını sağlamak amacıyla müzeyi açtıklarını anlatan Vural, "Müzeye öğrenciler ve öğretmenler ilgi gösteriyor. Görsel anlamda ciddi çalışmalarımız oldu. Müzede 1961'li yıllarına ait ses kaydı cihazı, çok sayıda daktilo, kömürle çalışan ütüler, 1964-1966 yılları arasında Malazgirt ilçesine bağlı Fenek köyünde öğretmenlik yapan ünlü oyuncu Şener Şen'in fotoğraflarının yer alması Muş için bir değerdir. O dönemlerde ilimizin eğitime verdiği değer göz önünde bulunuyor. Ayrıca okulları dolaşırken 1938, 1950-1960-1970'li yıllara ait eğitime dair materyalleri bulduk ve bunları da sergiledik" dedi.