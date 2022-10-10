Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 21:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Demirözü ilçesinin Mutlu köyü yakınlarında, İ.B. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan kimliği öğrenilemeyen kişi, ambulansla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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