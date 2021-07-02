İlçeye bağlı Yeniköy, Bahçebaşı, Böğet, Çerkezdanişment ve Ekinli Şehit İdris Kurt ilkokullarında öğrenim gören 88 öğrenci, Tokat il merkezine götürülerek gezdirildi.

Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, daha önce Tokat'ı hiç gezmeyen öğrencileri gezdirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için elimizden gelen her türlü desteği gerek devletimiz gerekse kaymakamlığımız olarak veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz." dedi