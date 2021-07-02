Merkez Battalgazi Belediyesince Fırat Kalkınma Ajansı, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneğinin desteğiyle gerçekleştirilen yarışmanın açılış töreni tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nda yapıldı.

Birinciye 10, ikinciye 8, üçüncü olan yarışmacıya ise 6 bin lira para ödülü verilecek yarışmanın açılışında konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, kayısının şehir için önemine değinerek, "Biz istedik ki bugün başlayacağımız ve pazar günü akşam sona erecek olan bu yarışma ile Battalgazimiz'de bulunan, Malatyamız'da bulunan bu zenginlikleri, kayısının tarladan sofraya yolculuğunu, ulusal bazda başka insanlarla paylaşalım. İnanıyoruz ki paylaştıkça çoğalacak. Kayısı hasadını çeşitli evrelerini ölümsüzleştirmek, daha da ileriye götürmek noktasında bu tür etkinliklerimize bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz." diye konuştu.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu da kayısıyı hasat edip aile, şehir ve ülke ekonomisine katkı sunarken yapılan çalışmaları dünyanın da bilmesini istediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından kervansaraydan araçlarla alınan fotoğrafçılar, ilçe sınırlarındaki kayısı hasadının sürdüğü kırsal mahallelere dağıtıldı.

Fotoğrafçılar, bugün kayısının ağaçtan traktör yardımı ile silkelenip çadır büyüklüğündeki bezlere alınması, kasalanması ve kükürt odalarına alınma sonrası kurutulmaya bırakılıp çekirdeğinin çıkarılmasını fotoğrafladı.

Öte yandan, fotoğrafçıları ağırlayan üreticiler, kayısının Toprak Mahsulleri Ofisinin de alım yapması ile değerlendiğini, kilogramının 28 liraya kadar alıcı bulduğunu belirterek Tarım ve Orman Bakanlığına ve yetkililere teşekkür etti.