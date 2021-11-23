Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 05:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
[Fotoğraf: AA]
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Etiketler: Malatya Yeni Malatyaspor
Son Haberler
- 06:08
- 05:31
- 04:58
- 04:51
- 04:53
Sıradaki Haber
Gölcük'te bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz