Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, engellilerin eğitimine ve yararlı zaman geçirmelerine yönelik hizmet veren Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'ndaki mantar üretim atölyesi, çalışmalarını sürdürüyor.

Atölyedeki eğitime katılan engelliler, eğitmenlerinin koordinesinde kompost hazırlanmasından sulamaya, mantar hasadından pazarlanmasına kadar mantarla ilgili her şeyi öğreniyorlar.

Uzun bir eğitim dönemi geçiren öğrenciler, mantar hasadı yaparak teorik bilgilerini pratiğe döktü.

Mantar yetiştiriciliğini çok sevdiğini belirten kursiyerlerden Hacer Kaya, şunları kaydetti:

"Burada çalışmak arkadaşlarımla bir şeyler üretmek beni çok rahatlatıyor. Mantarları sulayarak işe başlıyoruz. Zaman zaman sıcaklıklarını kontrol ediyoruz. Büyüdükleri zaman kesip tabaklara yerleştiriyoruz. İsteyenler gelip sınıfımızı gezip çalışmalarımızı izleyebilir."

Hasadın ardından toplanan mantarlar, paketlenerek satışa sunuluyor.