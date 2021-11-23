Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 05:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hemşire toprağa verildi
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 34 yaşında hayatını kaybeden hemşire Işıl Dalgın, son yolculuğuna uğurlandı.
Yaklaşık 1 ay önce yakalandığı Kovid-19 nedeniyle dün, görevli olduğu hastanede hayatını kaybeden hemşire Işıl Dalgın'ın cenazesi Derince'deki İmamı Azam Camisi'ne getirildi.
Genç hemşirenin eşi Cumhur Dalgın, burada taziyeleri kabul etti.
10 aylık bebeği olduğu öğrenilen Dalgın'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ile sağlık çalışanları ve ailenin yakınları katıldı.
Etiketler: Kocaeli Koronavirüs Sağlık Çalışanları
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