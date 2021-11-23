Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 05:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anamur’da polis ekipleri kadınlara KADES uygulamasını tanıttı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri ilçede İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını tanıttı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçede bazı kamu kurumları ile kentin farklı noktalarında KADES hakkında kadınlara bilgiler verdi.
KADES sistemini anlatan broşür dağıtan ekipler, kadınların cep telefonuna sistemi yüklemesine de yardımcı oldu.
Son Haberler
- 05:31
- 04:58
- 04:51
- 04:53
- 02:44
Sıradaki Haber
Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz