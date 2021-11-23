Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 04:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde Valisi Şimşek, esnafı ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, kent merkezindeki esnafa ziyarette bulundu.
Vali Şimşek, Dr. Sami Yağız Caddesi'nde bulunan esnafı gezerek, onlarla sohbet etti.
Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Şimşek, caddede karşılaştığı vatandaşlarla da selamlaştı.
Bir çay ocağında çay içen Vali Şimşek, vatandaşlarla sohbet edip onların istek ve taleplerini dinledi.
Etiketler: Niğde
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