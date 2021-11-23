Vali Şimşek, Dr. Sami Yağız Caddesi'nde bulunan esnafı gezerek, onlarla sohbet etti.

Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Şimşek, caddede karşılaştığı vatandaşlarla da selamlaştı.

Bir çay ocağında çay içen Vali Şimşek, vatandaşlarla sohbet edip onların istek ve taleplerini dinledi.