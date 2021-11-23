Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 05:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ovacık köyünde İsmail D. yönetimindeki 59 YS 405 plakalı otomobile hemzemin geçitten geçtiği esnada tren çarptı.
Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobildeki sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Kırklareli Trafik Kazası
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