Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 05:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gölcük'te bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde apartmanın zemin ve son katındaki dairelerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Piyalepaşa Mahallesi Hayrettin Caddesi'nde 3 katlı apartmanın zemin ve son katında çıkan dumanı fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.
Hızla adrese gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında kullanılmayan evlerde hasar oluştu.
Polis ekipleri, kendi evi ile ağabeyinin evini yaktığı iddiasıyla M.A'nın ifadesine başvurdu.
Etiketler: Kocaeli
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