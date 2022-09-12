Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni eğitim öğretim yılı başladı
[Fotograf: AA]
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başladı.
Edirne ve Tekirdağ'da da öğrenciler ders başı yaptı. Sabah okullarına gelen öğrenciler törenlerin ardından sınıflarına geçti.
Öğrenciler ilk ders zilinin çalmasıyla yeni döneme başladı.
Öğrencilerden Yunus Berk Aktaş, okulunu çok özlediğini söyledi.
Bugün çok mutlu olduğunu anlatan Aktaş, güzel bir yaz tatili geçirdiğini vurguladı.
Etiketler: Eğitim Kırklareli
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