Edirne ve Tekirdağ'da da öğrenciler ders başı yaptı. Sabah okullarına gelen öğrenciler törenlerin ardından sınıflarına geçti.

Öğrenciler ilk ders zilinin çalmasıyla yeni döneme başladı.

Öğrencilerden Yunus Berk Aktaş, okulunu çok özlediğini söyledi.

Bugün çok mutlu olduğunu anlatan Aktaş, güzel bir yaz tatili geçirdiğini vurguladı.