Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamyonet bariyerlere çarptı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Kırıkkale'de kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
G.K. idaresindeki kamyonet, Kırıkkale-Samsun kara yolu Kaletepe Mahallesi mevkisinde refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin kasa kısmı araçtan ayrıldı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekiplere sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan M.K. ile Ş.A. yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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