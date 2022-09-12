Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 04:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da 12 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Aydın'ın Çine ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'de devriye görevi yaptıkları sırada şüphe üzerine O.A'yı durdurdu.
Şüphelinin GBT sorgusunda hırsızlık suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Aydın
Son Haberler
- 03:59
- 03:12
- 02:44
- 02:36
- 02:23
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz