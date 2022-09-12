Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 02:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
15 Temmuz Mahallesi'nde, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, silahlarında kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan İ.H.F. (19) ve O.K. (30), çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan İ.H.F. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, O.K'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kavgaya karışan 1 kişi gözaltına alındı
Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, kavgaya karışan 1 şüpheliyi gözaltına aldı, diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlattı.
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