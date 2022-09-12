15 Temmuz Mahallesi'nde, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, silahlarında kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan İ.H.F. (19) ve O.K. (30), çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan İ.H.F. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, O.K'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kavgaya karışan 1 kişi gözaltına alındı

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, kavgaya karışan 1 şüpheliyi gözaltına aldı, diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlattı.