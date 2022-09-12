Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Tekirdağ Kapaklı'da üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı.
Mahalle ve çarşı bekçileri devriyeleri sırasında durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.
Üst aramalarında üzerlerinde bir miktar eroin ele geçirilen N.T. ve K.C. gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Tekirdağ
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