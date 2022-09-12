Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 04:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Aydın'ın Çine ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı'nda şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu.
Araçta yolcu olarak bulunan İ.S'nin üzerinde arama yapan ekipler, 180 gram metamfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Aydın Uyuşturucu
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