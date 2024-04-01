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Güncel
DHA 01.04.2024 13:39

Yeğenini 73 oy farkla geçerek başkan oldu

Bolu'nun Gerede ilçesinde 2 dönemdir AK Parti’den belediye başkanı olan Mustafa Allar, resmi olmayan sonuçlara göre, Büyük Birlik Partisi’nden aday olan yeğeni Akif Allar’dan 73 oy fazla alarak 3'üncü kez belediye başkanı seçildi.

Yeğenini 73 oy farkla geçerek başkan oldu

Gerede'de Büyük Birlik Partisi adayı Akif Allar, 2 dönemdir belediye başkanı olan amcası AK Parti'li Mustafa Allar’a karşı aday oldu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 16 bin 548 seçmenin bulunduğu Gerede’de resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Belediye Başkanı Mustafa Allar, 4 bin 526 oy ile 3'üncü kez başkan seçildi.

Yeğeni Akif Allar da 4 bin 453 oy alarak 73 oy farkla rakibi amcasına karşı seçimi kaybetti. Akif Allar'ın sonuçlara itiraz için İlçe Seçim Kurulu'na başvuru hazırlığında olduğu öğrenildi.

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