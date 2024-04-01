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Güncel
İHA 01.04.2024 13:27

Bingöl'de AK Parti'li Erdal Arıkan yeniden belediye başkanı oldu

Bingöl merkezde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerindeki 257 sandığın tamamı açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti Bingöl Belediye Başkanı adayı Erdal Arıkan, 15 bin 593 oy alarak yeniden başkan seçildi.

Bingöl'de AK Parti'li Erdal Arıkan yeniden belediye başkanı oldu

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Bingöl merkezde seçmenler 257 sandıkta 51 bin 133 seçmen oy kullandı. 46 bin 273 oy pusulası geçerli sayılırken, 4 bin 849 oy pusulası geçersiz sayıldı. İtiraz üzerine geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulaların toplam sayısı ise 11 oldu.

Yine kesin olmayan sonuçlara göre, 257 sandıktan AK Parti Bingöl Belediye Başkanı adayı Erdal Arıkan yüzde 33,69 (15 bin 593), DEM Parti adayı Aydın Bürçün yüzde 25,85 (11 bin 965) ve Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Ziya Buyankara yüzde 21,22 (9 bin 823) oranında oy aldı. Bu sonuçlara göre, Bingöl merkezde Belediye Başkanlık yarışını yeniden Erdal Arıkan kazandı.

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